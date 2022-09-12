الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق
لأول مرة منذ 8 سنوات.. الرئيس المصري في زيارة رسمية لقطر
شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشفا غرب الطائف
شاشة عملاقة لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم
ديوان المظالم يعاقب مستشفىً خاصا رفض استقبال حالة إسعافية

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق

سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق

سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق
٠٦:٣٧:٢٥ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشف تقرير عن تزايد الطلب على المكاتب في المواقع الرئيسية بالرياض والتي تشمل على سبيل المثال مؤسسات مصرفية ضخمة وشركات محاماة وشركات استثمار وما شابه ذلك، حيث أن هذه المواقع تضيف إلى قوة هذه الشركات وجاذبيتها، وفقا لـ “العربية”.

وتبلغ نسبة الإشغال لمكاتب الدرجة A في الرياض حاليا 97% ويكاد ينفد المعروض تماماً وتم إصدار 9200 رخصة جديدة لشركات عالمية في المملكة في الربع الأول من العام، وهي أكثر من الرخص التي أصدرت في آخر 6 سنوات مجتمعة.

أسعار الايجارات ترتفع بنسبة 14 %

وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت بنحو 14% خلال ال 12 شهراً الماضية إلى نحو 1700 ريال للمتر المربع سنويا.

ومع استمرار انتقال العديد من مقرات الشركات الدولية إلى الرياض، وزيادة الطلب المحلي من القطاعين العام والخاص يتوقع استمرار الطلب في الارتفاع ما يتماشى مع خطط إدخال أكثر من ستة 6.1 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030 منها 2.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.

يذكر أن عملية إعادة تطوير الرياض تتم حاليا لتصبح مركزاً تجارياً واقتصادياً للمملكة ما يرفع الطلب على المساحات المكتبية في العاصمة بشكل غير مسبوق وخاصة تلك المكاتب من هذه الفئة A، أي التي تكون في المباني من الدرجة الأولى في المواقع الأكثر رواجًا، وهي عادةً ما تكون جديدة تمامًا أو تم تجديدها.

اقرأ أيضا:

تعرف على التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب تعليم الرياض

ورشة عمل تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالرياض

الكلمات الدلالية:
الرياض المكاتب الإدارية المكاتب التجارية مكتب إداري مكتب تجاري

مواد ذات صلة

المزيد
“الموارد البشرية” تعتمد جدول المخالفات الجديد وعقوباتها

“الموارد البشرية” تعتمد جدول المخالفات الجديد وعقوباتها

٠٧:١١ م، الجمعة، ١٧ ديسمبر ٢٠٢١
“موديز”: تصنيف المملكة الائتماني عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

“موديز”: تصنيف المملكة الائتماني عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

٠٩:١٥ ص، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢٢
أسعار الذهب ترتفع مع إقبال المستثمرين على الشراء 

أسعار الذهب ترتفع مع إقبال المستثمرين على الشراء 

١٢:٠٠ ص، الخميس، ١٠ يوليو ٢٠١٤
تراجع أرباح «البتروكيماويات» 31% في النصف الأول من 2015

تراجع أرباح «البتروكيماويات» 31% في النصف الأول من 2015

٠٩:٥٦ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *