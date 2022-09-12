سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق

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كشف تقرير عن تزايد الطلب على المكاتب في المواقع الرئيسية بالرياض والتي تشمل على سبيل المثال مؤسسات مصرفية ضخمة وشركات محاماة وشركات استثمار وما شابه ذلك، حيث أن هذه المواقع تضيف إلى قوة هذه الشركات وجاذبيتها، وفقا لـ “العربية”.

وتبلغ نسبة الإشغال لمكاتب الدرجة A في الرياض حاليا 97% ويكاد ينفد المعروض تماماً وتم إصدار 9200 رخصة جديدة لشركات عالمية في المملكة في الربع الأول من العام، وهي أكثر من الرخص التي أصدرت في آخر 6 سنوات مجتمعة.

أسعار الايجارات ترتفع بنسبة 14 %

وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت بنحو 14% خلال ال 12 شهراً الماضية إلى نحو 1700 ريال للمتر المربع سنويا.

ومع استمرار انتقال العديد من مقرات الشركات الدولية إلى الرياض، وزيادة الطلب المحلي من القطاعين العام والخاص يتوقع استمرار الطلب في الارتفاع ما يتماشى مع خطط إدخال أكثر من ستة 6.1 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2030 منها 2.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.

يذكر أن عملية إعادة تطوير الرياض تتم حاليا لتصبح مركزاً تجارياً واقتصادياً للمملكة ما يرفع الطلب على المساحات المكتبية في العاصمة بشكل غير مسبوق وخاصة تلك المكاتب من هذه الفئة A، أي التي تكون في المباني من الدرجة الأولى في المواقع الأكثر رواجًا، وهي عادةً ما تكون جديدة تمامًا أو تم تجديدها.

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