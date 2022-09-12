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شاشة عملاقة لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم
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شاشة عملاقة لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

شاشة عملاقة لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

شاشة عملاقة لنقل وقائع مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم
٠٦:٢٢:٣٦ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بإضافة شاشة عملاقة بقاعة التصفيات النهائية بالمسجد الحرام تقوم بنقل جلسات الاستماع مباشرة للمتسابقين تمكن والزوار والضيوف من الاطلاع على تفاصيل جلسات الاستماع.

وهيأت الوزارة الشاشة لعملاقة لتكون خلف المتسابق خلال جلسة الأستماع ومن خلالها يطلع الزوار على تلاوة المتسابق بشكل مباشر من صفحات المصحف الشريف كما تقدم معلومات تفصيلة للمتسابق خلال تلاوته عن اسمه ودولته والفرع الذي يسارك فيه.

وأوضحت أمانة المسابقة أن إضافة هذه الشاشة تسهل الكثير على زوار قاعة التصفيات من جميع الجنسيات من معرفة المعلومات التفصيلية للمتسابق خلال تلاوته, وتمكن وسائل الإعلام المختلفة من الحصول على معلومات المتسابقين وفروعهم المشاركين بها, كما بين أن هذه الخطوة تأتي مواكبة لرؤية الوزارة في تقديم أحدث الوسائل التقنية التي تخدم كتاب الله وخاصته.

كما أتاحت الوزارة خدمة البث المباشر بالصوت والصورة لفعاليات وتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) من خلال الرابط:
(http://www.youtube.com/user/quraancontest)، حيث تشارك عدة محطات فضائية مرئية ومسموعة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها والأنشطة المصاحبة للمسابقة وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة.

الكلمات الدلالية:
الشؤون الإسلامية المسجد الحرام شاشة عملاقة مسابقة القرآن الكريم مسابقة الملك عبد العزيز وزارة-الشؤون-الإسلامية

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