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رسميا .. «أبل» تطلق نظام تشغيلها الجديد iOS 16 بمميزات حصرية
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رسميا .. «أبل» تطلق نظام تشغيلها الجديد iOS 16 بمميزات حصرية

رسميا .. «أبل» تطلق نظام تشغيلها الجديد iOS 16 بمميزات حصرية

رسميا .. «أبل» تطلق نظام تشغيلها الجديد iOS 16 بمميزات حصرية
٠٧:٢٧:٢٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أطلقت شركة “أبل” الأميركية، نظام التشغيل الجديد”iOS 16”، فيما يترقب المستخدمون أن يتيح لهم التحديث الجديد عددا من المزايا، إلى جانب ضمان تحصين أكبر ضد الهجمات الإلكترونية.

ويخدم النظام الجديد هاتف “آيفون 8″، والأجهزة التي تلته، في حين لن يقدم النظام الدعم للإصدارات القديمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نظام التشغيل حمل أمرا جديدا يتمثل في إعادة تصميم قفل الشاشة، إضافة إلى إمكانية إلغاء بعث الرسائل.

وبالنسبة إلى الميزة الأولى، بوسع المستخدم أن يختار الصورة المعروضة أثناء وضعية “قفل الشاشة”، بالتزامن مع عرض عناصر أخرى في الوقت نفسه مثل حالة الطقس.

ويمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ما يظهر على الشاشة في حالة “القفل”، بحسب الأوقات، كأن يجعل صورة معينة تظهر على الشاشة في أوقات العمل، بينما تظهر صور أخرى عندما يكون خارج الدوام، وذلك حتى يحافظ على خصوصيته.

مميزات جديدة في النظام الجديد

ويتيح النظام الجديد، إخفاء ما يصل من بعض التطبيقات خلال وقت العمل، مقابل حجب رسائل الزملاء مثلا عندما يكون المستخدم في الخارج.

وفي الميزة الثانية، يمكن للمستخدم أن يعود إلى الرسالة التي قام ببعثها، حتى يعدلها أو يلغيها نهائيا، لكن شريطة أن يتم ذلك في نطاق 15 دقيقة التي تلت الضغط على زر الإرسال.

وفي حال كان المستخدم مشغولا وتلقى رسالة لا يريد التجاوب معها على الفور، فإن نظام التشغيل الجديد يتيح له أن يجعلها تبدو كما لو أنها غير مقروءة بعد.

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