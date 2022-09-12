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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشفا غرب الطائف
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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشفا غرب الطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشفا غرب الطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز الشفا غرب الطائف
٠٦:٢٨:٠٥ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء مركز شفا غرب محافظة الطائف.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار الغرب على أحد الطرق السريعة بمركز الشفا غرب الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الطائف أمطار غزيرة الطائف

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