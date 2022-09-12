الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
٠٦:٣١:٥٢ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شبكة المجد الإعلامية توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

1- رئيس قسم التسويق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.
– قدرات عالية في وضع ورسم الخطط والسياسات التسويقية والبيعية.
– مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشاكل.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
– قوة الشخصية.
– معرفة ممتازة بالمنافسين.
– من سكان الرياض.

2- رئيس الحسابات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف:

1- رئيس قسم التسويق:

– صناعة وكتابة وتخطيط الحملات التسويقية.
– تسويق المحتوى.
– التسويق عبر محرك البحث.
– تحسين معدل التحويل في الترويج الإلكتروني.
– التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– رفع عدد المشتركين في الاشتراك للتطبيق.
– تحسين الإيراد المالي ووضع خطط للتحسين.

2- رئيس الحسابات:
– العمل على برامج الحسابات ERP.
– العمل على الحاسب الآلي (اكسل + ورد).

موعد ورابط التقديم: 

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@almajdtv.com

الكلمات الدلالية:
شبكة المجد العلمية فرص وظائف وظائف شاغرة

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