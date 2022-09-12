شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شبكة المجد الإعلامية توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف:
1- رئيس قسم التسويق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.
– قدرات عالية في وضع ورسم الخطط والسياسات التسويقية والبيعية.
– مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشاكل.
– القدرة على تحمل ضغط العمل.
– قوة الشخصية.
– معرفة ممتازة بالمنافسين.
– من سكان الرياض.
2- رئيس الحسابات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
الوصف:
1- رئيس قسم التسويق:
– صناعة وكتابة وتخطيط الحملات التسويقية.
– تسويق المحتوى.
– التسويق عبر محرك البحث.
– تحسين معدل التحويل في الترويج الإلكتروني.
– التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– رفع عدد المشتركين في الاشتراك للتطبيق.
– تحسين الإيراد المالي ووضع خطط للتحسين.
2- رئيس الحسابات:
– العمل على برامج الحسابات ERP.
– العمل على الحاسب الآلي (اكسل + ورد).
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@almajdtv.com