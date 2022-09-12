شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شبكة المجد الإعلامية توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:



1- رئيس قسم التسويق:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها.

– قدرات عالية في وضع ورسم الخطط والسياسات التسويقية والبيعية.

– مهارات عالية في الاتصال والتفاوض وحل المشاكل.

– القدرة على تحمل ضغط العمل.

– قوة الشخصية.

– معرفة ممتازة بالمنافسين.

– من سكان الرياض.

2- رئيس الحسابات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف:



1- رئيس قسم التسويق:

– صناعة وكتابة وتخطيط الحملات التسويقية.

– تسويق المحتوى.

– التسويق عبر محرك البحث.

– تحسين معدل التحويل في الترويج الإلكتروني.

– التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– رفع عدد المشتركين في الاشتراك للتطبيق.

– تحسين الإيراد المالي ووضع خطط للتحسين.

2- رئيس الحسابات:

– العمل على برامج الحسابات ERP.

– العمل على الحاسب الآلي (اكسل + ورد).

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): careers@almajdtv.com