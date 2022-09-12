هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب

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حذر د. عبدالله الذيابي من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

في سياق متصل، يؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.