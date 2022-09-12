الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب
تحت شعار «مبدعون».. وزير الحج والعمرة يُكرّم مقدمي خدمات «ضيوف الرحمن»
نائب أوروبي يهاجم «موديرنا»: كيف بدأتم اختبارات لقاح ضد كورونا منذ 2017؟!
سبب «غير متوقع» لتزايد الطلب على المكاتب التجارية في الرياض بشكل غير مسبوق
لأول مرة منذ 8 سنوات.. الرئيس المصري في زيارة رسمية لقطر
شبكة المجد الإعلامية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

الرئيسية

 /

صحة

 /

هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب

هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب

هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟ الذيابي يجيب
٠٦:٥٠:٤٣ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

في سياق متصل، يؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.

الكلمات الدلالية:
أضرار شرب الماء الماء توقيت شرب الماء شرب الماء فوائد شرب الماء

مواد ذات صلة

المزيد
لمن تخطوا سن الٰ50.. هذه الأطعمة تدمر قلبك

لمن تخطوا سن الٰ50.. هذه الأطعمة تدمر قلبك

٠٧:٥٩ ص، الثلاثاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
6 طرق هامة للشعور باليقظة والنشاط

6 طرق هامة للشعور باليقظة والنشاط

٠٧:٥٠ م، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠١٦
تحذير من نقل الأدوية السائلة إلى عبوات أخرى

تحذير من نقل الأدوية السائلة إلى عبوات أخرى

٠٩:٢٦ م، الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
عصائر رائعة تجدد الشباب وتنظف الجسم من السموم.. تعرف عليها

عصائر رائعة تجدد الشباب وتنظف الجسم من السموم.. تعرف عليها

٠٣:٠٦ م، الأربعاء، ٢٩ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *