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«وزير الاستثمار»: المملكة تعمل على إطلاق مبادرة «جذب سلال الإمداد العالمية»
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«وزير الاستثمار»: المملكة تعمل على إطلاق مبادرة «جذب سلال الإمداد العالمية»

«وزير الاستثمار»: المملكة تعمل على إطلاق مبادرة «جذب سلال الإمداد العالمية»

«وزير الاستثمار»: المملكة تعمل على إطلاق مبادرة «جذب سلال الإمداد العالمية»
٠٥:١٨:٣٤ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد وزير الاستثمار، الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة “جذب سلال الإمداد العالمية”.

وكان الدكتور الفالح أعلن أن اقتصاد المملكة حقق في النصف الأول من العام الجاري “قفزة متميزة” ونما بنسبة 11%؛ مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع “أن تكون المملكة أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين عام 2022،”.

وأضاف الفالح: “كما حقق مؤشر الإنتاج الصناعي IPI منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو، نموا بنسبة 21.5% على أساس سنوي، وهو مؤشر آخر لنجاح تنفيذ رؤية المملكة 2030”.

ولفت الوزير إلى “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تحقيق استثمارات تراكمية تتجاوز 12 تريليون ريال بحلول 2030 لتكون داعمة وممكنة لجميع القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية”.

مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات ولي العهد “بالعمل بشكل تكاملي، وتركيزه على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيقود عجلة التنمية في اقتصاد المملكة الحالي والمستقبلي”.

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