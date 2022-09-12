عاجل.. وزير الصناعة: 3 مشاريع استثمارية تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال

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أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، عن وجود 3 مشاريع استثمارية تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال.

وأوضح أن الوزارة حققت خلال النصف الأول من عام 2022 عددًا من الإنجازات التي كانت نتاج تحسّن البيئة الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين.

26 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 55%

وأضاف أن هذه الإجازات تمت من خلال الإعلان عن مشاريع تعدينية جديدة، وإطلاق برنامج مصانع المستقبل، إضافة إلى خلق أكثر من 26 ألف وظيفة في القطاع الصناعي بنسبة توطين تصل إلى 55%.

مليار ونصف استثمارات القطاع الصناعي في يوليو

وأكد أن أكثر من مليار ونصف كان مجموع استثمارات القطاع الصناعي خلال شهر يوليو الماضي في التراخيص الجديدة.

وأشار إلى أن المصانع بدأت الإنتاج في قطاعات مهمة، كصناعة الأغذية والمعادن، وأن المملكة ستواصل العمل لضمان تحقيق مستهدفاتها الوطنية واستغلال ثرواتها الطبيعية لبناء قطاع صناعي قائم على التقنية والابتكار.

7 آلاف مصنع أكملوا عمليات التقييم الذاتي

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أن أكثر من 7 آلاف مصنع قد أكملوا عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي لقياس مدى جاهزيتها الرقمية لتبني الأتمتة، وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وذلك ضمن خطط برنامج مصانع المستقبل الذي يركز في مرحلته الأولى على تحويل 4,000 مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة.

عمليات التقييم الذاتي ركزت على هذه الأبعاد

وأوضحت الوزارة أن عمليات التقييم الذاتي ركزت على عدد من الأبعاد الأساسية المتمثلة في المواءمة العمودية في عمليات الإنتاج، وترابط عمليات ونظم سلاسل الإمداد، وأتمتة معدات ونظم الإنتاج، والاتصال والترابط، وذكاء المعدات والأقسام الإدارية، وأنظمة المرافق وجاهزية المواهب، إضافة إلى الهيكل الإداري الذي يشمل ثقافة التعاون الداخلي والخارجي، والإستراتيجية والحوكمة.

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