104 شركة رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12022 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 81.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12022.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

الأسهم السعودية الموازية

وكانت أسهم شركات: تهامة، والكيميائية، والآمار، ونماء للكيماويات، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: لازوردي، وعناية، والمتحدة للتأمين، واسمنت القصيم، وسابك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.49 % و3.43%.

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، وسيرا، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 162.04 نقاط ليقفل عند مستوى 20899.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 490 ألف سهم تقاسمتها 1975 صفقة.

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