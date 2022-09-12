الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
باسم المملكة.. تسجيل أطول قافلة زراعية على مستوى العالم في موسوعة «جينيس»
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باسم المملكة.. تسجيل أطول قافلة زراعية على مستوى العالم في موسوعة «جينيس»

باسم المملكة.. تسجيل أطول قافلة زراعية على مستوى العالم في موسوعة «جينيس»

باسم المملكة.. تسجيل أطول قافلة زراعية على مستوى العالم في موسوعة «جينيس»
٠٤:٥٥:٥٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :
 
سجّلت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة رقمًا قياسيًّا عالميًّا، بدخول القافلة الإرشادية الزراعية التي سيّرتها الوزارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8320 كيلو مترًا، كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم.

وشهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها اليوم، بمناسبة حصول القافلة على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحت مسمى “القافلة الزراعية”، وجرى خلال الحفل تكريم عددٍ من الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

القافلة الزراعية الإرشادية ترفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية

وهدفت القافلة الزراعية الإرشادية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج، وغطّت خلال رحلتها في الفترة من ديسمبر 2021م إلى مارس 2022م، مسافة 8320 كلم على مستوى المملكة، مُشتملة بذلك مختبرات متنقلة، وأنشطة تفاعلية، ومسرح أطفال، وسوق مزارعين، وورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة، وشاحنة تصوير مزودة بجهاز GPS، وبلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصًا من العاملين في التنظيم، والمتخصصين، والمرشدين الزراعيين، والفرق التطوعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العمل يُحقق إنجازين، الأول يتمثل في دخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، عبر القطاع الزراعي السعودي الرائد، أما الثاني فهو جعل المزارعين يُشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال ما تُحققه القافلة منذ انطلاقها في عام 1437هـ من جهود متواصلة لخدمة المزارعين.

وتُقدّم القافلة الزراعية الإرشادية للمزارعين والمهتمين بهذا المجال المعلومات الكافية، واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

 
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أطول رحلة زراعية في العالم المملكة موسوعة غينيس وزارة البيئة والمياه والزراعة

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