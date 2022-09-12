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«تصفية» تودع أكثر من 3.9 مليارات ريال لمصلحة المساهمين.. وتنهي 35 مساهمة
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«تصفية» تودع أكثر من 3.9 مليارات ريال لمصلحة المساهمين.. وتنهي 35 مساهمة

«تصفية» تودع أكثر من 3.9 مليارات ريال لمصلحة المساهمين.. وتنهي 35 مساهمة

«تصفية» تودع أكثر من 3.9 مليارات ريال لمصلحة المساهمين.. وتنهي 35 مساهمة
٠٤:٥٤:٤١ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “تصفية”، الدكتور بدر الشويعر، عن تمكن اللجنة، منذ بداية 2022م وحتى الآن، من إيداع (3,953,687,989.20) ريالاً لمصلحة المساهمين بزيادة قدرها 1679% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الأمين العام لـ “تصفية”، أن إجمالي مساحة الأراضي المباعة من قبل اللجنة وصل إلى (5,885,806.50) م2، وحصَّلت اللجنة من السندات التنفيذية لمصلحة المساهمين ما يصل إلى (64,073,635) ريالًا.

بيع مساهمة خليج سلمان بمحافظة جدة بمبلغ تخطى (136) مليون ريال

وأشار إلى أن تصفية أنهت الأسبوع الماضي بيع مساهمة خليج سلمان بمحافظة جدة بمبلغ تخطى (136) مليون ريال، والاستعدادات جارية لبيع 4 ملايين متر مربع في مدينة الرياض في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تتجاوز المبالغ المودعة لمصلحة المساهمين أكثر من 5 مليارات ريال قبل نهاية العام الحالي 2022م.

يُذكر أن “تصفية” استعادت حتى الآن (15,375,935,855) ريالاً لصالح المساهمين، وأودعت حقوق أكثر من 46 ألف مساهم، وتواصل لجنة المساهمات العقارية مساعيها في تحصيل حقوق المساهمين وإعادتها وإنهاء المساهمات بأقرب وقت ممكن.

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الكلمات الدلالية:
المساهمات العقارية تصفية جدة حقوق المساهمين

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