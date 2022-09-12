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عاجل.. مصرع وإصابة 18 بينهم قائد اللواء 103 اليمني بانفجار عبوة ناسفة في أبين

عاجل.. مصرع وإصابة 18 بينهم قائد اللواء 103 اليمني بانفجار عبوة ناسفة في أبين

عاجل.. مصرع وإصابة 18 بينهم قائد اللواء 103 اليمني بانفجار عبوة ناسفة في أبين
٠٤:٣٦:٤٥ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف إعلام القوات الجنوبية، عن إصابة قائد اللواء 103 مشاة العميد عبد القادر الجعري بانفجار عبوة ناسفة بمودية بمحافظة أبين اليمنية.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري، أن ما لا يقل عن 6 من القوات الجنوبية لقوا مصرعهم، بينما أصيب 12 آخرين بانفجار عبوات ناسفة في مودية بأبين.

نجاة العقيد الجعري من محاولة اغتيال

وأكد إعلام القوات الجنوبية، نجاة قائد الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى بأبين، العقيد وائل الجعري من محاولتي اغتيال بعبوات ناسفة، في مودية.

يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الأمين العام لمجلس التعاون خلال لقائه المبعوث الأمريكي على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط بعملية سياسية جادة – إعلام خليجي.

وخلال اجتماع سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، بالمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، أكد على ضرورة المحافظة على الهدنة في اليمن، مشيرًا إلى أن الهدنة في اليمن تهدف للتوصل لوقف إطلاق نار دائم.

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سفير المملكة والمبعوث الأمريكي يؤكدان ضرورة المحافظة على الهدنة في اليمن

الكلمات الدلالية:
أبين العميد الجعري اليمن انفجار عبوة ناسفة محاولة اعتيال

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