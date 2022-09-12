وسط فرحة عارمة.. عودة الطلبة ذوي الإعاقة المبتعثين في الخارج

تواصل – فريق التحرير/واس:

استقبلت وزارة التعليم الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستكمال تلقيهم جميع الخدمات التعليمية والمساندة في أرض الوطن، وسط فرحة عارمة من أولياء أمورهم الذين كانوا برفقتهم.

وفور وصولهم تم نقل الطلاب إلى مدينة “سناد” للتربية الخاصة بمكة المكرمة، من خلال وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.

مشاعر الفرحة

وعبر عدد من أولياء الأمور عن فرحتهم بعودة أبنائهم إلى أرض الوطن لاستكمال الدراسة، موجهين الشكر لقيادة المملكة على الدعم المستمر لهم.

فيما بدت مشاعر الفرحة على وجوه الطلاب الذين حملوا الورود خلال تواجدهم بالمطار.

وتضمّن حفل الاستقبال بالمطار برنامجاً ترحيبياً أعدته وزارة التعليم؛ بمشاركة فرق متخصصة، كما أقيم برنامج متكامل في مدينة سناد يتضمن عدداً من الأركان التعريفية، والبرامج الاحتفالية الترحيبية بالطلبة وأسرهم الذي عبروا عن شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من حفاوة الاستقبال والاستعدادات والتجهيزات المناسبة على أفضل المستويات لأبنائهم وبناتهم في مدينة سناد للتربية الخاصة.

مدينة سناد

وتقدّم مدينة سناد للتربية الخاصة برامج تمكين لذوي الإعاقة؛ للحصول على فرص تعليم وعمل مناسبة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، مع توفير التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إلى جانب تقديم خدمات متميّزة في التربية الخاصة والتشخيص والتأهيل والمتابعة، والخدمات المساندة والتدّخل المبكر.

يُذكر أن مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، حيثُ إنها مدينة متكاملة تُقدم خدمات شاملة تتمثل في الخدمات التعليمية والتأهيلية في منظومة واحدة تُلبي احتياجات المستفيد؛ بهدف إعداده عضواً فعّالاً ومستقلاً في المجتمع.

ومن المقرر أن تصل طاقتها الاستيعابية تدريجياً ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة يحظون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر سعودية متخصصة في مجالات التربية الخاصة، كما تعد مدارس سناد معلماً من معالم المنطقة؛ كونها تقدّم خدمات بمعايير عالمية، من ضمنها منهج اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتتبع معايير عالمية في التدريس، واستخدام التقنيات الحديثة المختلفة في فصولها التعليمية.

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