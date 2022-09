بحث طبي: هذه العلامات تحميك من القاتل الصامت

تواصل – فريق التحرير:

قالت شون مارشيسي، ممرضة مسجلة في Mesothelioma Center بالولايات المتحدة، إن هناك عدة علامات بسيطة تظهر على جسم الإنسان يمكنه من خلالها التعرف على مدى إصابته بالجلطات الدموية أو السكتات الدماغية.

وأضافت أن أي شخص منّا معرض لخطر الإصابة بجلطة دموية والتي تسمى بـ”القاتل الصامت”، إلا أن معرفة العلامات التي قد تدل على ذلك يمكن أن تنقذ حياتنا.

تستقر في الساقين

وأشارت إلى أن جلطات الدم غالبًا ما تستقر في الساقين وتمنع وصول الأكسجين إلى الأنسجة المحيطة، ومع ذلك، فإن الجلطات السطحية أو الدموية في المناطق الخالية من الأنسجة المصابة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، وفق ما نقل عنها موقع Eat this Not That.

وكشفت الباحثة أنه من بين الأعراض التي من الممكن أن تدلك على احتمالية تعرضك لجلطة دماغية، ضيق التنفس أو الشعور بالدوار أثناء الراحة أو مع نشاط خفيف.

ومن بين تلك الأعراض أيضًا، حدوث تورم في منطقة الجلد ناتج عن إصابة حديثة أو تغير طفيف في لون أو درجة حرارة ساقك.

