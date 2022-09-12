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بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب
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بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب

بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب

بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب
٠٣:٥٢:٠٤ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي 1444هـ، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين، حيث شملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال .

كما يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في المملكة على دفعتين خلال العام الدراسي وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ حفظه الله- .

وعبّر معالي وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد آل الشيخ عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم وتفوقهم .

شروط الاستحقاق المعتمدة

من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي أن الإعانات تشمل الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مما يذكر أن تكافل تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى (المعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق بوابة الطلاب بموقع المؤسسة www.takaful.org.sa، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً بإذن الله .

اقرأ أيضًا:

دعم تكافل للطلاب.. خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق وموعد الصرف

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