سفير المملكة والمبعوث الأمريكي يؤكدان ضرورة المحافظة على الهدنة في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينج، على ضرورة المحافظة على الهدنة في اليمن.

وأوضح خلال لقائه المبعوث الأمريكي في اليمن، أن الهدنة في اليمن تهدف للتوصل لوقف إطلاق نار دائم.

كما بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، مع المبعوث الأمريكي انخراط الحوثيين في العملية السلمية، مطالبًا بالضغط على الحوثي لدفعه للانخراط في العملية السلمية.

خطوات جادة لتمديد وتوسيع الهدنة

يأتي هذا بعد أيام من قيام ليندركينج بجولة خليجية، شملت المملكة والإمارات وسلطنة عمان، وذلك من أجل حث الأطراف على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فضلاً عن العمل على نحو عاجل ومتماسك واتخاذ الخطوات اللازمة لتمديد وتوسيع الهدنة.

الحوثي يخرق الهدنة بشكل متكرر

وأوضح ليندركينج، أنه لا بد من وضع حد لتصفية الحسابات التي يمارسها الحوثيون في اليمن، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي قامت بخرق الهدنة في اليمن بشكل متكرر، لافتًا إلى أنه لابد من إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق اتفاق سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

توسيع اتفاق الهدنة في اليمن

وكشف أن الهدنة خفّضت عدد الضحايا وأسهمت في فتح الطرقات وتسديد الرواتب، وأن أمريكا والأمم المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً كبيراً على صعيد تثبيت الهدنة في اليمن، وأن العمل جارٍ على توسيع اتفاق الهدنة في اليمن.

الحوثي يقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام

وفي الوقت الذي تنصبّ فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، أن مليشيات الحوثي مسؤولة عن مقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام.

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