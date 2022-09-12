بالفيديو.. وزارة العدل: 8 خطوات لإصدار الوكالة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إنفوجرافًا حول خطوات إصدار الوكالة إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز”.

جاء ذلك في إفادة على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وإصدار الوكالة إلكترونيًا هي خدمة تتيح للمستفيدين إصدار وكالة بشكل إلكتروني، ويتم اعتمادها مباشرة دون الحاجة إلى زيارة كتابة العدل، وإشعار أطراف الوكالة بصدورها.

وتشترط هذه الخدمة أن يكون عدد الموكلين واحدًا فقط، وليس أكثر من ذلك.

خطوات الإصدار

وتتمثل خطوات إصدار الوكالة إلكترونيًا فيما يلي:

-الدخول لخدمة اصدار وكالة إلكترونيًا .

-تحديد نوع الوكالة المطلوبة وإضافة بيانات الوكيل كاملة ثم الضغط على التالي.

-تحديد بنود الوكالة.

-تحديد تاريخ انتهاء الوكالة.

-تقديم الطلب.

-اعتماد الوكالة.

-يتم إرسال رمز التحقق على جوالك.

-يتم إصدار الوكالة إلكترونيًا والعمل بموجبها مباشرة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة العدل، أن الوزير وليد الصمعاني، وجّه بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدًا في توجيهاته لفرق العمل الخاصة بالبوابة على ضرورة تقصي تجربة المستفيد والتطوير المستمر، مع أهمية هندسة الإجراءات وتقليصها لتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الخدمات عليهم.

اقرأ أيضًا:

بتوجيه وزير العدل.. بوابة “ناجز” تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية