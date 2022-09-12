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الرئيس الروسي: التخلص من الاعتماد على الدولار أمر حتمي
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الرئيس الروسي: التخلص من الاعتماد على الدولار أمر حتمي

الرئيس الروسي: التخلص من الاعتماد على الدولار أمر حتمي

الرئيس الروسي: التخلص من الاعتماد على الدولار أمر حتمي
٠٤:٠١:٥٤ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التخلص من الاعتماد على الدولار بات أمرًا حتميًا.

وأكد أن موسكو ستستخدم الروبل الروسي واليوان الصيني في تعاملات تصدير الغاز مع الصين، مشيرًا إلى أن الثقة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني تضاءلت، وأن الغرب أضعف الأسس التي قام عليها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الولايات المتحدة خالفت كل قواعد الاقتصاد العالمي المستمرة منذ عقود، مؤكدًا أن العقوبات الغربية على روسيا تشكل خطرًا على العالم، وأن الولايات المتحدة تحاول أن تبقى مهيمنة سياسيًا واقتصاديًا في العالم .

بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف

وفي وقت سابق، كشف بوتين، أن الشركات الأوروبية تفقد التنافسية بسبب خطوات اقتصادية خاطئة لقيادات الدول الغربية، مؤكدًا أن قرار قطع العلاقات مع روسيا أحد أسباب تراجع الاقتصاد في أوروبا.

وأشار إلى أنه يستحيل عزل روسيا في الظروف الحالية، وأن بلاده تواصل تعزيز أمنها الصناعي والاقتصادي، وقادرة على تزويد نفسها بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الغرب سيصل إلى طريق مسدود جراء أزمته الاقتصادية والاجتماعية.

الصين تسدد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان

أعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان، بدلًا من الدولار، أن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين، وذلك ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

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الكلمات الدلالية:
الاقتصاد العالمي الدولار الروبل الصين بوتين تصدير الغاز

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