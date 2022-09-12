وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في المجالات التالية (الإدارية، التقنية، المالية، الهندسية، القانونية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

وظائف إدارية.

وظائف تقنية.

وظائف مالية.

وظائف هندسية.

وظائف قانونية.

الوظائف:

مدير العلاقات العامة.

مدير تسويق.

مدير تقنية المعلومات.

مدير مشتريات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م.

طريقة التقديم: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

«تنمية الصادرات» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم