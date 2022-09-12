وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم
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أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في المجالات التالية (الإدارية، التقنية، المالية، الهندسية، القانونية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
المجالات الوظيفية:
وظائف إدارية.
وظائف تقنية.
وظائف مالية.
وظائف هندسية.
وظائف قانونية.
الوظائف:
مدير العلاقات العامة.
مدير تسويق.
مدير تقنية المعلومات.
مدير مشتريات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م.
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