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وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة.. المسميات وطريقة التقديم
٠٣:٥٩:٠٣ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في المجالات التالية (الإدارية، التقنية، المالية، الهندسية، القانونية)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

وظائف إدارية.
وظائف تقنية.
وظائف مالية.
وظائف هندسية.
وظائف قانونية.

الوظائف:

مدير العلاقات العامة.
مدير تسويق.
مدير تقنية المعلومات.
مدير مشتريات.
موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م.

طريقة التقديم: اضغط هنا

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