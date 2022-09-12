وزير النفط العراقي: ملتزمون بتصدير حصتنا الكاملة ضمن اتفاق “أوبك بلس”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن بغداد ملتزمة بشكل كامل بحصتها في اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك بلس”.

وأكد أن العراق ملتزم باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء في المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق الخام العالمية.

حوار بين بغداد و”أوبك” لخفيض كميات التصدير

وفي وقت سابق، كشف عبد الجبار، أن بلاده تسعى لفتح حوار مع “أوبك” من أجل إعفاء بغداد من تخفيض كميات التصدير.

وأوضح الوزير أنه تمت مفاتحة جميع وزراء منظمة أوبك من المنتجين الكبار في 3 اجتماعات متتالية، شأن إعفاء العراق خلال الربع الأول من العام المقبل لطلب المساعدة.

وحسب مراقبين لنشاط “أوبك” وحركة قطاع النفط، فإن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن العراق، خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال أغسطس، تماشيًا مع اتفاق تحالف “أوبك بلس”، لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد.