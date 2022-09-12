بدون نسبة محددة للثانوية.. “الابتعاث” يتيح تقديم أكثر من طلب في المسار أو الجامعة أو التخصص

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أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أن التقديم متاح في أكثر من طلب مختلف في المسار أو الجامعة أو التخصص.

وأكد – حسب “عكاظ”- أنه لا توجد نسبة محددة للثانوية العامة للتقديم على مسار “إمداد”، وأنه يجب أن تنطبق الشروط العامة للابتعاث والخاصة لكل مسار، والحصول على قبول غير مشروط من المؤسسات التعليمية المعتمدة.

عدد الطلبات المسموح التقديم عليها في برنامج الابتعاث

وكشف البرنامج أنه يمكن للطالب تقديم طلب على مسار الرواد في تخصص إدارة الأعمال من جامعة معتمدة، وتقديم طلب آخر على مسار إمداد في تخصص آخر من جامعة أخرى، مؤكدًا أن التقديم مازال متاحًا في:

1 – مسار إمداد.

2 – مسار الرواد.

3 – مسار البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي باتباع الخطوات التالية:

1 – التسجيل في نظام سفير.

2 – إرفاق بطاقة الهوية الوطنية.

3 – إرفاق صورة شهادة المؤهل السابق.

4 – إرفاق عنوان وطني مسجل للمتقدم.

5 – إرفاق صورة جواز سفر ساري المفعول.

6 – صورة قرار المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة.

7 – خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضحا فيه الخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة واسم الجامعة.

8 – إرفاق صورة من السجل الأكاديمي، وصورة من خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة بدء الدراسة، وأنه ويمكن التقديم عبر بوابة «سفير2» من خلال هذا الرابط.

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