بالفيديو.. لحظة إنزال جندي أوكراني للعلم الروسي بعد استعادة إحدى البلدات

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو متداول استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على مناطق شرق البلاد بعد مواجهات مع الجيش الروسي.

ويوضح الفيديو قيام أحد الجنود الأوكرانيين بإنزال العلم الروسي ما يشير بوضوح إلى تمكن القوات الأوكرانية من استعادتها من أيدي القوات الروسية.

ويظهر الفيديو كذلك وجود عدد من الدبابات والمركبات في المنطقة، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من وضع يدها عليها بشكل كامل بعد انسحاب القوات الروسية، لتتوالى بذلك سقوط البلدات تباعًا .

وخلال الأيام الماضية، تكبدت القوات الروسية الكثير من الخسائر الأمر الذي أجبرها على التراجع للوراء بعد أن حققت تقدما ملموسا في الأسابيع الأخيرة.

أوكرانيا تستعيد 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وأعلنت، اليوم، هيئة الأركان الأوكرانية، أنها استعادت 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من القوات الروسية.

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من السيطرة على 20 بلدة إضافية في منطقة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه تم استعادة معظم مناطق خاركيف من القوات الروسية، وأن القوات الروسية انسحبت من بلدات عدة في خيرسون، وتم استعادة 3000 كلم مربع، وأن القوات تنتقدم جنوبي خاركيف ويفصلها عن الحدود مع روسيا 50 كلم.

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