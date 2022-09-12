مستشار قانوني: 4 أفعال تُدخل صاحبها في جريمة غسل الأموال أو الشراكة فيها

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قال المحامي والمستشار القانوني عمر الشمري، إن نظام مكافحة جريمة غسل الأموال ينص على أفعال من يرتكبها يدخل في الجريمة ويُعتبر شريكًا.

جريمة غسل الأموال

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن نظام مكافحة جريمة غسل الأموال نص في المادة الثانية منه، على أنه يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بالآتي:

1 – تحول أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، من أجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو من أجل مساعدة أي شخص متورط بارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

2 – اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع .

3 – إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو الحقوق المرتبطة بها مع العلم أنها من متحصلات جريمة.

4 – الشروع في ارتكاب أي أفعال منصوص عليها في الفقرات 1و2و3 من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.