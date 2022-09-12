للتعاون الاقتصادي.. منتدى «التواصل الخليجي الأردني» ينطلق في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة الأردن، في 27 من سبتمبر الحالي، النسخة الثالثة من منتدى التواصل الخليجي الأردني تحت عنوان “آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري”، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.

أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والصحية، وطرح أهم التحديات التي تواجه التعاون التجاري الخليجي الأردني وسُبل حلها.

وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية عجلان العجلان، إن المنتدى سيناقش واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي، لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية، وسيسلط الضوء على عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول.

تفعيل حركة السوق التجارية

كما سيسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، مما سينعكس إيجاباً على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويُسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى.

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