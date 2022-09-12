بالفيديو.. رئيس «أواصر» الخيرية: هناك دول تسهّل للسائح السعودي إجراءات الزواج بالمطار

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قال رئيس جمعية أواصر الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، الدكتور توفيق السويلم، إن هناك دولاً حول العالم تستقبل السائح السعودي وتسهّل له إجراءات الزواج كافة بالمطار.

جاء ذلك في حديثه لـ”برنامج اليوم”، على فضائية الإخبارية.

وأوضح السويلم أن تلك الدول يقوم بتسهيل عملية زواج السائح السعودي وتوفر له وسائل ذلك، وبعضها يقوم بهذا الأمر في المطار بمجرد وصول السائح، إذ يوفرون المأذون وغيره، وبمقابل مادي بسيط ربما 100 أو 50 دولارًا فقط.

وفي سياق آخر، قال السويلم إن فكرة إنشاء جمعية أواصر الخيرية جاءت لتصحيح أوضاع الأسر السعودية المتروكة في الخارج بدون وثائق أو رعاية صحية.

وأضاف أنه لا يوجد دولة تقدم مثل هذه المساعدات للأسر بالخارج سوى المملكة.

أهداف أواصر

وترعى أواصر الأسر السعودية المشمولة برعايتها خارج المملكة من خلال وزارة الخارجية ممثلة بسفارات خادم الحرمين الشريفين حول العالم ماليًا وإداريًا واجتماعيًا والتي وصل عددها 1839 أسرة وعدد أفرادها 5519 فرد تتوزع في 34 دولة حول العالم.

وتستهدف جميع المواطنين الذين يسافرون للخارج لغرض السياحة أو العمل ولاسيما الشباب، بهدف تنمية الوعي بمخاطر الزواج العشوائي من الخارج، وما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، والتعريف ببعض أشكال الممارسات السلبية لسماسرة الزواج في الخارج.

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