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الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد
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الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد

الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد

الآن عبر «بلدي».. إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد
٠١:٣٢:٥٣ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة إصدار الرخص الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد، عبر تطبيق “بلدي”.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

رابط التسجيل

وقالت الهيئة في تغريدة مرفقة مع الإنفوجراف: “عزيزي صاحب المنشأة، يمكنك الآن إصدار رخصتك الإنشائية للسكن الجماعي للأفراد لضمان امتثال منشآتك للاشتراطات المكانية وذلك عبر هذا الرابط“.

وفي وقت سابق، نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأهمية الالتزام بشروط وآليات رخص إنشاء السكن الجماعي حتى لا يتم التعرض للغرامات.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أشهر، إلزام المنشآت المتوسطة بالإفصاح عن السكن الجماعي لأفرادها.

وتوفر الوزارة منصة “السكن الجماعي”، والتي تُمكّن المنشآت من توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها.

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