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«تنمية الصادرات» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«تنمية الصادرات» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«تنمية الصادرات» تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات.. رابط التقديم
٠١:٣٤:١٤ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض.

وأضافت الهيئة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول أول علاقات العملاء

الهدف الوظيفي:

– توفير الخدمات للمصدرين واستقبال المصدرين وتلقي الشكاوى وتوثيقها وتحديث المعلومات على نظام إدارة العملاء والمشاركة في تنفيذ الفعاليات التي تشارك بها الهيئة .

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق أو ما يعادلها.

– من 2 – 4 سنوات خبرة كحد أقصى في إدارة الحسابات، أو إدارة العلاقات.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

2- أخصائي استقطاب المواهب

الهدف الوظيفي:

– دراسة وتحليل احتياجات الوحدات التنظيمية في الهيئة من الموارد البشرية من حيث القوى العاملة والتدريب والتأهيل وإعداد وتنفيذ خطط استقطاب المواهب، وخطط وبرامج تدريبها وتطويرها والمحافظة عليها.

المؤهلات والخبرات:

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في استقطاب المواهب.

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

3- أخصائي قانوني

الهدف الوظيفي:

– المشاركة في تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال للإدارة من الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات والمستندات والردود الرسمية الصادرة من الهيئة، وتمثيل الهيئة أمام الجهات النظامية.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

– المعرفة بالأنظمة واللوائح.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التقديم: للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة تنمية الصادرات السعودية اضغط هنا: (رابط التقديم)

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