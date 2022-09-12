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بالأرقام .. أمانة «المدينة» تكشف إنجاز عملها في صيانة الأنفاق والجسور
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بالأرقام .. أمانة «المدينة» تكشف إنجاز عملها في صيانة الأنفاق والجسور

بالأرقام .. أمانة «المدينة» تكشف إنجاز عملها في صيانة الأنفاق والجسور

بالأرقام .. أمانة «المدينة» تكشف إنجاز عملها في صيانة الأنفاق والجسور
٠١:٣٨:٢٢ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

واصلت الفرق الميدانية بالمدينة المنورة عملها في صيانـة الأنفـاق والـجسـور وتم إزالة 6000 متر مخلفات وكشك وسفلتة وفواصل التمدد (200 متر) وتشحيم مراوح الشفط (50 لتر) وتنظيف غرف التفتيش (120 غرفة) .

وأضافت أمانة منطقة المدينة عبر حسابها على تويتر : صهاريج غسيل (20 صهريج) وصيانة واستبدال 300 كشاف ولمبة وصيانة مضخات 12 مضخة وإصلاح مراوح شفط (مروحة).

إطلاق خدمة التقييم الذاتي للمنشآت

كانت أمانة المنطقة قد أطلقت – قبل أيام – خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة بلدي، بهدف امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، من خلال تمكينهم للحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه.

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ وتوعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، إضافة إلى تعريفهم بتحديات تطبيقها.

يُذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، حيث تشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية ومنها، الرقابة على الرخص التجارية، والمباني، والحفريات، والرقابة الشمولية.

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أمانة المدينة إنجازات أمانة المدينة المدينة صيانة الطرق والجسور

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