تفاصيل وفاة طالب داخل مدرسة في مكة.. وكيف تلقّى والده الخبر؟

تواصل – فريق التحرير :

بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، فتح تحقيق موسع حول وفاة طالب تَعرض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة الأربعاء الماضي، وتم نقله من قِبَل الهلال الأحمر إلى المستشفى، وسط مطالبات أسرته بالتحقيق العاجل مع المدرسة لمعرفة أسباب الوفاة؛ فيما لا تزال جثة الطالب لدى الطب الشرعي لتحديد الأسباب.

وقال ذوو الطالب “نواف عبدالرزاق اللهيبي” إنهم تلقوا اتصالًا من المدرسة مفاده أن ابنهم “نواف” تم نقله إلى مستشفى حراء العام وحالته خطيرة؛ بحجة أنه سقط أرضًا داخل الفصل بالمدرسة دون سبب، وعند وصول ذويه إلى المستشفى، قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرض لها ليلفظ أنفاسه هناك.

والده يتلقى خبر الوفاة

وأوضح الوالد أنه عند وصوله إلى طوارئ مستشفى النور أخبره الأطباء بأن الطالب يعاني من نزيف داخلي في رأسه، ليتم نقله إلى العناية المركزة لإجراء عملية.

وأضاف: وعند الساعة ٩:٣٠ ليلًا تم إبلاغي بأن نواف متوفى دماغيًّا، وفي اليوم الثاني عند الساعة التاسعة صباحًا أخبروني بأن نواف توفي؛ وقدر الله عليّ أن أدخل في غيبوبة ودخلت الطوارئ على إثرها.

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