«الصحة» تًعلن تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضحت أنه تم تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 814597 حالة.

104 حالة تعاف

وأضافت أنه تم تسجيل 104 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 801744 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9317 حالة وفاة.

وسجلت مدينة عنيزة أعلى عدد من حيث الإصابات بواقع 58 حالة، تلتها خميس مشيط بواقع 56 حالة.

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