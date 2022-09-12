كبير المفتشين الأوكرانيين يكشف أسوأ سيناريو محتمل بمحطة زابوروجيا

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كشف كبير المفتشين الأوكرانيين، أسوأ سيناريو محتمل في محطة زابوروجيا هو زيادة حرارة المياه والمفاعلات.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن حرارة المياه والمفاعلات ستتسبب في خروج المواد المشعة وانتشارها، مؤكدًا أن خطر انتشار الإشعاعات لا يقتصر على أوكرانيا فقط بل إلى خارجها.

وأكد أن نزع السلاح من منطقة محطة زابوروجيا، لن يتحقق إلا بوقف العمليات العسكرية والقصف الذي لا يتوقف.

فيما كشف مسؤول روسي، أن القوات الأوكرانية استولت على مواقع في شمال منطقة خاركوف على الحدود الروسية، مؤكدًا أنه تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منطقة خاركوف إلى روسيا.

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أنها استعادت 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من القوات الروسية.

السيطرة على 20 بلدة إضافية

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من السيطرة على 20 بلدة إضافية في منطقة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أنه تم استعادة معظم مناطق خاركيف من القوات الروسيةـ القوات الروسية انسحبت من بلدات عدة في خيرسون، واستعادة 3000 كلم مربع، وأن القوات تنتقدم جنوبي خاركيف ويفصلها عن الحدود مع روسيا 50 كلم.

الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا

ونقلت “فايننشال تايمز” عن وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد الخاطف كان أفضل مما توقع، مؤكدًا أن الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا منذ بدء الغزو الذي قرره بوتين.

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