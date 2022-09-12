الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
كبير المفتشين الأوكرانيين يكشف أسوأ سيناريو محتمل بمحطة زابوروجيا
أسعار الذهب تستقر في أسواق المملكة اليوم
لليوم الثاني.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة
شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية
الغذاء والدواء: احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق «طمني»
خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كبير المفتشين الأوكرانيين يكشف أسوأ سيناريو محتمل بمحطة زابوروجيا

كبير المفتشين الأوكرانيين يكشف أسوأ سيناريو محتمل بمحطة زابوروجيا

كبير المفتشين الأوكرانيين يكشف أسوأ سيناريو محتمل بمحطة زابوروجيا
١٢:٣٢:١٧ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف كبير المفتشين الأوكرانيين، أسوأ سيناريو محتمل في محطة زابوروجيا هو زيادة حرارة المياه والمفاعلات.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن حرارة المياه والمفاعلات ستتسبب في خروج المواد المشعة وانتشارها، مؤكدًا أن خطر انتشار الإشعاعات لا يقتصر على أوكرانيا فقط بل إلى خارجها.

وأكد أن نزع السلاح من منطقة محطة زابوروجيا، لن يتحقق إلا بوقف العمليات العسكرية والقصف الذي لا يتوقف.

فيما كشف مسؤول روسي، أن القوات الأوكرانية استولت على مواقع في شمال منطقة خاركوف على الحدود الروسية، مؤكدًا أنه تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منطقة خاركوف إلى روسيا.

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أنها استعادت 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من القوات الروسية.

السيطرة على 20 بلدة إضافية

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من السيطرة على 20 بلدة إضافية في منطقة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أنه تم استعادة معظم مناطق خاركيف من القوات الروسيةـ القوات الروسية انسحبت من بلدات عدة في خيرسون، واستعادة 3000 كلم مربع، وأن القوات تنتقدم جنوبي خاركيف ويفصلها عن الحدود مع روسيا 50 كلم.

الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا

ونقلت “فايننشال تايمز” عن وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد الخاطف كان أفضل مما توقع، مؤكدًا أن الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا منذ بدء الغزو الذي قرره بوتين.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا تُعلن استعادة 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

 

الكلمات الدلالية:
أسوأ سيناريو أوكرانيا روسيا محطة زابوروجيا منطقة خاركيف

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا

بالفيديو.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث طعن جنوب فنلندا

٠٧:٢٨ م، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧
بتمويل سعودي.. وضع حجر الأساس لأكبر مستودع إمدادات للأونروا في «غزة»

بتمويل سعودي.. وضع حجر الأساس لأكبر مستودع إمدادات للأونروا في «غزة»

١١:٤٤ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦
«الأرصاد»: «موجة غبار» ضربت 5 مناطق بالمملكة وتستمر 60 يوماً

«الأرصاد»: «موجة غبار» ضربت 5 مناطق بالمملكة وتستمر 60 يوماً

١٠:٠٥ ص، الثلاثاء، ١١ يوليو ٢٠١٧
1.68 مليار نسمة عدد سكان دول “التعاون الإسلامي”

1.68 مليار نسمة عدد سكان دول “التعاون الإسلامي”

١٠:٥٧ م، الخميس، ٢٩ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *