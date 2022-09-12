“حب وتعاون وسعي للقمة العيش”.. قصة شقيقين مكفوفين تغلبا على صعوبات الحياة بعزيمة وإرادة

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تحت أشعة الشمس الحارقة، يقف محمد وشقيقه محمود وسط الشارع المزدحم بالسيارات لبيع المشروبات والمناديل المعطرة لكي يتمكنا من الإنفاق على نفسهما ومساعدة والدتهما.

ورغم إعاقتهما البصرية وعدم قدرتهما على الرؤية ، إذ ولدا مكفوفين، أصر الثنائي على مواصلة التحديات والخروج إلى العمل وتسديد دين أمهما التي أخذته لشراء مستلزماتهما المدرسية

اتكأ كل منهما على الآخر بمجرد اشتداد عودهما واتفقا على أن لا تفرقهما الحياة رغم قسوتها وفيما بينهما خصص محمد لشقيقه محمود العمل في بيع المشروبات فوافق الأخير على ذلك .

وقرر محمد أن يعمل في بيع المناديل والا يبتعد عن شقيقه ويبيع في نفس المنطقة فقد كانا – ولا يزالان – يعتمدان على بعضهما في كل شيء، يرى كل منهما الحياة بمنظور الأخر، من يفتقد شيء يجده في شقيقه، هكذا هي الحياة بالنسبة لهما مختصرة في الحب والتعاون والبحث عن لقمة العيش.

الأم خصصت وقتها وجهدها لخدمة طفليها المكفوفين

هذا المشهد لا يتكرر كثيرا وبالتأكيد هو نتاج لجهد أم خصصت من وقتها وجهدها الكثير والكثير ، لم تستسلم لظروف الحياة الصعبة وضيق المعيشة بحثت عن منفذ لإدخال طفليها المدرسة.. تغلبت على نظرات الناس إليها ولإعاقة ابنيها.

تقول الام وتدعى كريمة : “أنا من الأرياف، ورزقني الله بولدين توأم يبلغان من العمر 13 عاما، ولدا فاقدين للبصر”، وذلك بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

كيف بدات الحياة تفتحت ذراعيها لهما؟

ومن حسن الطفلين أنهما وجدا في طريقهما أحد أبناء القرية، ويقول أحدهما : أحد أبناء القرية “اسمه محمد جلال الشبراوي، أعطانا بضاعة لنبيعها، وقال لي إنه يثق في الله وفيّ، وتشجعت وبدأت البيع”.

يقول محمود إن دخله اليومي يتراوح بين 30 إلى 60 جنيها يوميا، مؤكدا أنه وشقيقه يشعران بكل سعادة أنهما استطاعا أن يكونا مصدر مساعدة لأمهما رغم ولادتهما مكفوفين.

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