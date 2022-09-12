الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية
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شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية

شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية

شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية
١٢:٢١:٠٦ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد مناطق مختلفة من الهند جريانًا للسيول الضخمة الناتجة عن الأمطار الموسمية التي ضربت شبه القارة الهندية، وأسفرت عن قتل وجرح ونزوح الكثير من السكان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كيف اجتاحت الفيضانات الضخمة مناطق مختلفة، خاصة مدينة بونه الهندية.

الفيضانات الضخمة تجتاح الطرق والمركبات

كما أوضح الفيديو المتداول، كيف أغرقت الفيضانات السيارات والطرق والمدن نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي تتساقط على شبه القارة الهندية.

وحسب تصريحات حكومية، فقد أدت صواعق البرق والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند وبنجلاديش إلى مقتل ما لا يقل عن 59 شخصًا.

ووصف مسؤلو الحكومة البنغالية هذه الفيضانات بأنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عام 2004، حيث شردت الملايين في البلدين، بينما يعاني عمال الإغاثة من أجل الوصول للمتضررين.

وضمن دول شبه القارة الهندية، أعلن وزير التخطيط الباكستاني، أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات التي قتلت 1.136 شخصًا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو، وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغيّر المناخي.

وأوضحت وزيرة شؤون المناخ، أن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، حيث جرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل.

 

الكلمات الدلالية:
الأمطار الموسمية السيول الفيضانات الهند شبه القارة الهندية

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