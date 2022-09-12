أسعار الذهب تستقر في أسواق المملكة اليوم

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استقرت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.73 ريالات، أي ما يعادل 55.40 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 190.42 ريال / 50.78 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 181.77 ريال/ 48.47 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 155.80 ريال/ 41.55 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6461.25 ريالاً/ 1723 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6446.25 ريال/ 1724 دولارًا.

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رغم تراجعه عالميًا.. الذهب يصعد في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين، فيما ارتفعت معادن نفيسة أخرى يتصدرها الفضة.

ووفقًا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.02 دولار لتصل إلى 1715.54 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1725.95 دولار للأوقية.