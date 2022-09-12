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الغذاء والدواء: احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق «طمني»
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الغذاء والدواء: احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق «طمني»

الغذاء والدواء: احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق «طمني»

الغذاء والدواء: احصل على بدائل الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق «طمني»
١٢:١٩:٠٦ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن إمكانية الحصول على بدائل كافة الأدوية في 4 خطوات عبر تطبيق “طمني”.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن تعريفًا بالتطبيق وآلية عمله ورابط الدخول عليه.

وبحسب الإنفوجراف، فإنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يعرض التطبيق جميع المعلومات التي تهم المستهلك.

ووفق الإنفوجراف، فإن الخطوات الأربعة هي:

  • تحميل تطبيق طمني.
  • مسح الباركود الموجود على الدواء من خلال التطبيق.
  • ستظهر كافة المعلومات الخاصة بالدواء وكذلك البدائل.
  • قم باختيار البدائل أو البديل.

أهمية تطبيق طمني

يوفر تطبيق طمني معلومات دقيقة للمستهلكين عن المنتجات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بهدف تعزيز صحتهم وسلوكهم الغذائي، إذا أنه عند البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به يعرض التطبيق جميع المعلومات التي تهم المستهلك.

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البطن التخلص من دهون البطن الدهون الدهون الحشوية دهون البطن

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