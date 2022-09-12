5 أسباب.. استشاري يكشف سر الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا

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‏‏‏كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا مع خفقان وضيق تنفس له عدد من الأسباب.

مسببات الاختناق أثناء النوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مسببات الاختناق أثناء النوم والقيام فزعًا كثيرة، منها:

1 – نوبة الربو.

2 – نوبات الهلع.

3 – ضعف القلب.

4 – التسارع المفاجئ.

5 – انقطاع التنفس الليلي.

90 % من السكتات القلبية سببها الجلطة

وأضاف أن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.

وأشار الاستشاري إلى أن النوبات القلبية لها ما يُعرف بـ”التذبذب” أو التغيرات، حيث تتغير حسب أوقات اليوم، كما أن لها أوقات ذروة، وتكون في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة فجرًا، وحتى الثامنة صباحًا، لافتًا إلى أن فترات الحر أو البرد الشديدين تعتبر كذلك من أوقات الذروة، كما تعتبر العطلات الأسبوعية أوقات ذروة للإصابة بالنوبات القلبية أوالسكتات، أكثر من أيام العمل.

الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم

في الوقت نفسه، كشف بحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة، أنه يمكن أن تكون مخاطر الإصابة بأمراض القلب مرتبطة بفصيلة الدم، حيث كشف الباحث الرئيس الأستاذ المساعد، لو تشي، وزملاؤه عن فصائل الدم الأكثر خطورة.

نتائج الدراسة أوضحت أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو B أو AB لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب مقارنة بفصيلة الدم O، ولكن تأتي على رأس قائمة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بأمراض القلب التاجية فصيلة الدم AB، حيث تم التوصل إلى النتائج بناءً على بيانات من دراستين بحثيتين طويلتين، شملتا 89,550 مشاركًا بالغًا على مدى 20 عامًا.

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