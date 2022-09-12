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خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن
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خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن

خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن

خبيرة صحية تقدم وصفة سحرية للتخلص السريع من دهون البطن
١٢:١٠:٣٣ م، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت الخبيرة الصحية راجيش شوتاليا، أسرارًا جديدة حول كيفية التخلص من دهون البطن الزائدة العنيدة أو ما تسمى بالدهون الحشوية.

وقالت لموقع «eat this not that» الطبي المتخصص، إن الدهون الحشوية المخبأة في أعماق البطن؛ وهي تلتف حول أعضائنا الحيوية ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل بعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 وغيرها.

وبحسب الخبيرة ذاتها، فإنه للتخلص من هذه الدهون علينا تجنب الأطعمة التي تسببها وهي الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان وكذلك في الأطعمة المقلية أو المعالجة، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

نوعية الطعام

كما أن المشروبات الغازية والحلوى والمخبوزات المصنعة والأطعمة الأخرى المحلاة بالفركتوز تؤدي إلى هذه الدهون أيضًا، لذا علينا تجنبها، بحسب “شوتاليا”.

ونصحت “شوتاليا” أيضًا بضرورة القيام بممارسة التمارين الهوائية حيث يمكنك التنفس والقيام بتمارين مثل المشي العادي أو المشي السريع لمدة 30 دقيقة في اليوم.

وشددت على ضورة القيام بالمشي الهضمي (بعد الغداء والعشاء لمدة 15 إلى 20 دقيقة).

ووفق الخبيرة، من المهم أيضًا الحفاظ على عضلاتك وبنائها، لذا تمرن باستخدام الأوزان أو مارس تمارين المقاومة كتمارين الضغط والجلوس أو ممارسة اليوغا.

وأِشارت إلى ضرورة تناول أطعمة غنية بالمياه وبالألياف وتحتوي على المغذيات الدقيقة كالفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية المتوازنة.

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