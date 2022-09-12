عاجل.. لبنان يقرر رفع الدعم بالكامل عن المحروقات وبدء تسعيرها بالدولار

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة اللبنانية صباح اليوم، أنها قررت رفع الدعم بالكامل عن المحروقات في لبنان، وببدء تسعيرها بالدولار.

احتساب الأسعار وفق سعر صرف الدولار بالسوق الحرّة

وأوضحت أنها قررت رفع الدعم الكامل عن صفيحة البنزين، ليصبح احتساب الأسعار بالكامل وفق سعر صرف الدولار في السوق الحرّة.

وقبل أيام، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس أن مصرف لبنان يتجه نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءًا من هذه الفاتورة، على أن تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق الصرافة الحرّة.

وفي نهاية شهر يوليو الماضي، بدأ مصرف لبنان بالتخلّي التدريجي عن تمويل استيراد البنزين وفق سعر منصة “صيرفة”.

وحسب مراقبين، فإنه بعد أن كانت الصفيحة مسعّرة بنسبة 100% وفق سعر المنصّة، بدأت وزارة الطاقة، نزولاً عند قرار مصرف لبنان، بإصدار جداول أسعار أسبوعية تحتسب فيها تسعيرة المشتقات النفطية وفق معادلات تسعير فرضها البنك المركزي بشكل منفرد، تتضمن خفض نسبة الدولارات المؤمنة من “صيرفة” بمعدل 15% أسبوعيًا.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة في تاريخه، وذلك بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق.

اقرأ أيضًا:

احتجاجات ومظاهرات أمام منزل وزير العدل في لبنان.. ماذا يحدث؟ (فيديو)