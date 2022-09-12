الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بهدف التطوير المهني.. تعليم الشرقية يطرح 517 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات
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بهدف التطوير المهني.. تعليم الشرقية يطرح 517 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات

بهدف التطوير المهني.. تعليم الشرقية يطرح 517 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات

بهدف التطوير المهني.. تعليم الشرقية يطرح 517 برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات
١١:٢١:١٦ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

طرحت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية أكثر من 517 برنامجاً تدريبياً خلال الفصل الدراسي الحالي للعام الدراسي 1444 هـ لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.

وتأتي هذه البرامج التدريبية المعتمدة وفق تنظيم محدد لسد الاحتياج التدريبي وتحقيق مؤشر عدد ساعات التطوير المهني لكل مستفيد ومستفيدة من شاغلي الوظائف التعليمية، سواء كانت برامج تدريب وزارية أو برامج داعمة من إدارة تعليم المنطقة، أو على مستوى كل مكتب تعليم.

برامج مهنية

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن وزارة التعليم تضع التطوير المهني للمعلمين والمعلمات أولوية، وتقدم برامج مهنية نوعية وأخرى تخصصية وكذلك برامج تدريب متقدم.

وأشار إلى أن البرامج تسعى للوصول لـ 7 آلاف ساعة تدريبية فعليا؛ لنحو 15 ألف معلم ومعلمة في كافة البرامج الحضورية الصباحية، وبرامج التدريب عن بعد، إضافةً إلى ورش العمل ذات المنهجية التدريبية.

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الكلمات الدلالية:
التدريب التعليم المنطقة الشرقية برامج تدريبية وزارة التعليم

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