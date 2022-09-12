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توضيح مهم من “سكني” حول كيفية الاستفادة من الإسكان التنموي
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توضيح مهم من “سكني” حول كيفية الاستفادة من الإسكان التنموي

توضيح مهم من “سكني” حول كيفية الاستفادة من الإسكان التنموي

توضيح مهم من “سكني” حول كيفية الاستفادة من الإسكان التنموي
١١:٠١:٥٤ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الإسكان التنموي بشكل سهل وميسر.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وأوضح على حسابه في “تويتر”، خلال رده على أحد المستفيدين والذي سأل عن كيفية الاستفادة من الإسكان التنموي، بأن التقديم يكون من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

تحويل الطلب تلقائيًا

وأضاف أنه وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وأنه مستحق، فيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

وفي وقت سابق، أطلق برنامج سكني 5 باقات دعم مالي اختيارية جديدة، موضحًا أنها تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال كدعم مالي مقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي، مشيرًا إلى أن الباقات هي:

1 – باقة الدعم المقدم.

2 – باقة الإيجار.

3 – باقة الأثاث.

4 – باقة البناء الذاتي.

5 – باقة تجديد المسكن.

يُذكر أن سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

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الكلمات الدلالية:
الإسكان التنموي الدعم السكني الشؤون البلدية باقات الدعم السكني برنامج سكني

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