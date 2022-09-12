الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تُعلن استعادة 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
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أوكرانيا تُعلن استعادة 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أوكرانيا تُعلن استعادة 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أوكرانيا تُعلن استعادة 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
١٠:٥١:١٨ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أنها استعادت 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من القوات الروسية.

السيطرة على 20 بلدة إضافية

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من السيطرة على 20 بلدة إضافية في منطقة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه تم استعادة معظم مناطق خاركيف من القوات الروسية، وأن القوات الروسية انسحبت من بلدات عدة في خيرسون، وتم استعادة 3000 كلم مربع، وأن القوات تنتقدم جنوبي خاركيف ويفصلها عن الحدود مع روسيا 50 كلم.

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الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا

ونقلت “فايننشال تايمز” عن وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد الخاطف كان أفضل مما توقع، مؤكدًا أن الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا منذ بدء الغزو الذي قرره بوتين.

وكشفت الرئاسة الأوكرانية، أن استهداف القوات الروسية للبنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والتدفئة هو رد جبان على فرار قواتها، مؤكدة أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية دون وجود أي منشآت عسكرية، وأن أي عودة للمفاوضات مع موسكو يجب أن تتضمن تحرير أراضينا والتعويضات ومعاقبة مجرمي الحرب.

في الوقت نفسه أكدت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، أن استهداف البنية التحتية المدنية هو رد موسكو على تحرير كييف مناطق بشرقي البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البنية التحتية خيرسون روسيا منطقة خاركيف

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