«وظائف شاغرة» يتصدر ترند «تويتر» داخل المملكة.. ومغردون: لا تيأس

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#وظائف_شاغرة“، اليوم، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وظل الوسم رائجًا لفترة طويلة عبر “تويتر”، وتفاعل الآلاف من المغردين.

البحث عن وظيفة شاغرة

وينشغل معظم الشباب، حديثو التخرج، والراغبون في تدعيم خبراتهم في مجالات العمل المختلفة، وكذلك المتطلعون إلى تحسين مستواهم المعيشي، في البحث عن وظائف شاغرة، في المجالات كافة.

فيما تنتشر إعلانات الوظائف الشاغرة، سواء في الشركات الكبرى، أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وغيره.

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تبادل الخبرات والمعلومات

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، ومتابعو “تويتر” مع هاشتاق “وظائف شاغرة”، وشاركوا معلومات حول إعداد ملف السيرة الذاتية، وكيفية تجاوز المقابلات الشخصية، وتناول البعض أكثر الأسئلة المعتادة في المقابلات، وكيفية الإجابة عنها.

فيما انتشرت إعلانات الوظائف الشاغرة نفسها، عبر الوسم، نشرتها حسابات متخصصة، متنوعة، ما بين فرص في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص.

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عبارات إيجابية

وفي الوقت نفسه، شارك مغردون عبر الهاشتاق، بعبارات إيجابية وداعمة، فضلاً عن الأدعية، فقال حساب “أحمد”: “اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله وأن كان في الأرض فأخرجه وان كان بعيدًا فقربه وان كان قريبًا فيسره وان كان قليلا فكثرة وإن كان كثيرا فبارك لي فيه”.

في حين أورد حساب “جوري”: “لابأس أن يساورك شعور الخيبة، الخذلان، فقدان الشغف، لا بأس في هذا كُله في منحى آخر من هذا العالم كُلهم يتقاسمون معك لم يخلق إي منّا بكامل استقامته كُل المُنحنيات في حياتك هي نفسها في حياتهم لاتلوم ذاتك كُلنا نقصان”.

وذكر حساب “Nora”: “مهما بلغ بك التعثر والشتات لا تيأس فوالله ماذبلت عين إلا وفوقها رب يُخبىء لها الأجمل ولربما كفاك الله شيئاً تحبه كي لا يمسك ضر ..”.

وقال حساب يحمل اسم “لا إله إلا الله”: “يارب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير “