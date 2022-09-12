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حساب المواطن: اتّبع هذه الخطوات فورًا إذا كانت حالتك «غير مؤهل»

حساب المواطن: اتّبع هذه الخطوات فورًا إذا كانت حالتك «غير مؤهل»

حساب المواطن: اتّبع هذه الخطوات فورًا إذا كانت حالتك «غير مؤهل»
١٠:٢٧:٥٤ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن ثبات حالته تحت وصف “غير مؤهل”، وأبلغه بعدة خطوات عليه اتباعها لحل الأمر.

جاء ذلك خلال ردود “حساب المواطن – خدمة المستفيدين” على استفسارات المستفيدين الواردة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

تقديم اعتراض

وأوضح “حساب المواطن” ردًا على سؤال المستفيد، أنه “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك، كالتالي: دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وُجدت”.

وأمس الأحد، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

أكثر من 258 ألف مستفيد

وأوضح المدير العام للتواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبين الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57%، مفيدًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل الذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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مسؤول في «حساب المواطن»: 77% من المستفيدين تحصّلوا على الدعم بدفعة سبتمبر

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الكلمات الدلالية:
الدعم حساب المواطن خدمة المستفيدين دعم المواطن دعم سبتمبر غير مؤهل

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