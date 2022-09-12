النفط يتراجع بسبب تأثر الطلب بارتفاع محتمل لأسعار الفائدة

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هبطت خلال التعاملات الآسيوية، حيث ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم، وكذلك القيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة كورونا، بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام 78 سنتًا أو 0.9 % إلى 86.01 دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع 4.1 % يوم الجمعة.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا أو 0.8 %، ليسجل 92.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 3.9 %، في الجلسة السابقة، حسب “Investing”.

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استقرار الأسعار

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الأسعار، الأسبوع الماضي، بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة “أوبك +”، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.