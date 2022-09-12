6 أطعمة عليك تجنبها.. تؤثر على صحة القلب

تواصل – فريق التحرير:

أجمع متخصصون على أن الحفاظ على صحة القلب ووقايته من الأمراض الخطيرة ممكن، في حالة الالتزام بنظام غذائي صحي، وفي الوقت نفسه، تجنب أطعمة بعينها، قد تترك آثارًا سلبية على صحة الإنسان عمومًا.

وتحذر مواقع متخصصة من 6 أطعمة، تؤثر سلبًا على صحة القلب، وهي:

1- الحلويات

تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مما قد يسهم في زيادة عوامل الخطر المؤدية للإصابة بأمراض القلب، مثل السمنة، والالتهاب، وارتفاع الكوليسترول، والسكري، ولا سيما الحلويات المخبوزة، تعد من أكثر الأطعمة المضرة بالقلب، وفق ما ذكر موقع “سكاي نيوز عربية” نقلا عن “ويب طب”.

2- الكربوهيدرات المكررة

تعد من أخطر المواد التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن المصادر الأكثر شيوعًا للسكر والكربوهيدرات المكررة، هي صلصات السلطة، وصلصة المعكرونة، والخبز، والحليب قليل الدسم.

3- الوجبات السريعة

التي تتكون من مكونات أقل جودة، وتستخدم طرق غير صحية للطهي، فضلاً عن احتوائها على الدهون المشبعة من الحيوانات، خاصة عندما تقترن بالكربوهيدرات.

4- اللحوم المصنعة

يمكن أن تكون اللحوم المصنعة أو المعالجة، مثل النقانق، والبرجر وغيرهما غنية بالدهون المشبعة، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

5- الأطعمة المقلية

ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الأطعمة المقلية مثل البطاطا والدجاج والوجبات الخفيفة المقلية، وتراجع صحة القلب، ويؤدي قلي الطعام إلى رفع الكوليسترول الضار وخفض النوع المفيد.

6- المشروبات الغازية

إلى جانب الأطعمة، يمكن للمشروبات الغازية أن ترفع مستويات السكر في الدم، مما قد يشكل المزيد من الضغط على جدران شرايين القلب، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضًا:

أخطر من التدخين.. 5 عادات تدمر صحتك

نصيحة مهمة لمرضى «السكري»: انتبهوا جيدًا لصحة الأسنان