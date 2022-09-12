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عبر منصة بلدي.. أمانة الباحة تُمكّن أصحاب المنشآت التجاریة من تقییمها ذاتیًا

عبر منصة بلدي.. أمانة الباحة تُمكّن أصحاب المنشآت التجاریة من تقییمها ذاتیًا

عبر منصة بلدي.. أمانة الباحة تُمكّن أصحاب المنشآت التجاریة من تقییمها ذاتیًا
١٠:٢٠:١١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت أمانة منطقة الباحة خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة عبر منصة بلدي؛ وذلك لتعزیز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدیة، وتأكید موثوقیة خدماتهم أمام عملائهم، حیث یمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقییم بعد الانتهاء منه.

وتسعى أمانة الباحة من خلال الخدمة إلى تعزيز معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة؛ إضافة إلى توعیة أصحاب المنشآت التجاریة بالاشتراطات البلدیة الخاصة بأنشطتھم، وتعریفھم بتحدیات تطبیقھا.

أهمية خدمة التقییم الذاتي

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت أمانات العديد من مناطق المملكة عن تمكين أصحاب المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتيا.

يُذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة تُعد أول خدمة سیتم إطلاقها من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواًعا مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل الرقابة على الرخص التجاریة، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفریات، والرقابة الشمولیة.

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