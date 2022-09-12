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عبر بوابة «ناجز».. الإفراغ الإلكتروني للعقارات خطوة بخطوة
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عبر بوابة «ناجز».. الإفراغ الإلكتروني للعقارات خطوة بخطوة

عبر بوابة «ناجز».. الإفراغ الإلكتروني للعقارات خطوة بخطوة

عبر بوابة «ناجز».. الإفراغ الإلكتروني للعقارات خطوة بخطوة
٠٩:٥٥:٤٦ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل أن الإفراغ الإلكتروني للعقارات (نقل ملكيتها إلكترونيًا) متاح على مدار الساعة بخطوات معدودة تتم خلال 5 دقائق فقط عبر بوابة “ناجز”.

جاء ذلك في إنفوجراف توضيحي مبسط يتضمن خطوات الإفراغ الإلكتروني لعقار، نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووفق الوزارة، يتم الإفراغ الإلكتروني للعقار إلكترونيًا وعلى مدار الساعة عبر بوابة “ناجز”، وفق التالي:

خطوات الإفراغ الإلكتروني لعقار

-يدخل البائع على بوابة ناجز.

-يقوم البائع باختيار العقار وإدخال بياناته ثم بيانات المشتري.

– ثم يقوم البائع بإرسال الطلب.

-بعد ذلك يدخل المشتري ببياناته على بوابة ناجز.

-سيجد البائع الطلب لديه، يقوم بقبول الطلب، ثم يسدد مبلغ العقار ليصبح العقار في ملكيته.

190 ألف مستفيد من الإفراغ الإلكتروني

وقبل ساعات، كشفت وزارة العدل في إفادة على حسابها بـ”تويتر”، أن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات بلغ نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية: Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa .

الحد الأقصى للإفراغ الإلكتروني

وأعلنت وزارة العدل عن رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة ناجز

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة ناجز، وفق خطوات سهلة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.

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