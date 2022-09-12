35 مشروعًا في 50 يومًا.. كل ما تريد معرفته عن تقنية الإنشاء السريع

تواصل – وكالات:

عبر تقنية “الإنشاء السريع” وبجودة عالية وتكلفة أقل، تمكنت وزارة التعليم بالمملكة من إنشاء 35 مشروعًا إنشائيًا للطلاب في غضون 50 يومًا فقط، وذلك في الأحياء العشوائية التي يتم تطويرها بجدة.

هذا الإنجاز السريع سلط الضوء على تقنية الإنشاء السريع، التي وفرت بديلا ذا جودة عالية لتوفير البدائل الأفضل، والإحلال السريع لمنشآت تعليمية كانت تستنزف الكثير من التكاليف والوقت لإنشائها وفي نماذجها القديمة.

ما تقنية الإنشاء السريع؟

تقنية يتم من خلالها تنفيذ مشاريع إنشائية باستخدام تقنية بناء حديثة بالاعتماد على القوالب المصبوبة والتي توفر الكثير من التكلفة والوقت في تنفيذ المشاريع.

كما أنها تقنية حديثة وذات كفاءة عالية، وتعتبر من الناحية الاقتصادية من أفضل الحلول، وتستخدم هذه التقنيات بشكل كبير في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى المكسيك والبرازيل وعدة دول أوروبية، وتتمتع هذه التقنية أيضًا بمرونة كبيرة في التصميم والبناء.

مهنية عالية ومواصفات عالمية

وتقنية البناء الحديث تتمتع أيضًا بقدرتها على إنهاء مشاريع بمهنية عالية ومواصفات عالمية في الإنجاز.

وتم جلب تلك التقنية إلى السوق المحلي بالمملكة وإعطاء الثقة لها بما يرفع مستوى الكفاءة في القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع التطوير والبناء، والذي يشكل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد المحلي.

الإنشاء السريع في جدة

ومؤخرًا، أكد مساعد مدير تعليم جدة للشؤون التعليمية، سعيد العاتق، أن المشاريع التي جرت عبر تقنية الإنشاء السريع تمت خلال فترة قصيرة استطاع خلالها تعليم جدة معالجة كثير من الكثافات واستيعاب عدد كبير من الطلاب والطالبات.

ووفق المتحدث ذاته، تم استلام وتشغيل 35 مشروعاً من نظام البناء السريع خلال 50 يوماً تم خلالها إكمالها وتشغيلها، وخلال أشهر قليلة قادمة سيتم استلام المرحلة الثانية والتي تتمثل في 36 مشروعاً ليصبح مجموعها 71 مشروعاً تعليمياً تستوعب أكثر من 50 ألف طالب.

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