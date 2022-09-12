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خبير طقس يُحذر من انتشار الإنفلونزا في الأيام القادمة: جو متقلب
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خبير طقس يُحذر من انتشار الإنفلونزا في الأيام القادمة: جو متقلب

خبير طقس يُحذر من انتشار الإنفلونزا في الأيام القادمة: جو متقلب

خبير طقس يُحذر من انتشار الإنفلونزا في الأيام القادمة: جو متقلب
٠٩:٣٦:٣١ ص، الإثنين، ١٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، أن الليل بدأ يطول بمقدار دقيقة و24 ثانية يوميًا، وأنه عادة ما تنشط الإنفلونزا في الأيام القادمة.

الحرارة تنخفض شمالًا وترتفع جنوبًا

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه في مثل هذا الوقت من العام تبدأ درجة الحرارة في نصف الكرة الشمالي بالتراجع مع قرب الاعتدال الخريفي، في حين النصف الجنوبي في تزايد مع قرب الاعتدال الربيعي.

فيما توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة، مشيرين إلى أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الإنفلونزا المسند حالة الطقس خريطة الأمطار هبوب رياح

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