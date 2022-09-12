المبعوث الأمريكي: إيران تؤجج الصراع في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

قال المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينج،: إن إيران تؤجج الصراع في اليمن بدعمها للحوثيين وتدخلاتها التي تعرقل جهود الهدنة في اليمن.

وأوضح أنه لا بد من وضع حد لتصفية الحسابات التي يمارسها الحوثيون في اليمن، مؤكدًا أن مليشيات الحوثي قامت بخرق الهدنة في اليمن بشكل متكرر، لافتًا إلى أنه لابد من إيجاد أرضية مشتركة لتحقيق اتفاق سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

توسيع اتفاق الهدنة في اليمن

وأوضح أن الهدنة خفّضت عدد الضحايا وأسهمت في فتح الطرقات وتسديد الرواتب، وأن أمريكا والأمم المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً كبيراً على صعيد تثبيت الهدنة في اليمن، وأن العمل جارٍ على توسيع اتفاق الهدنة في اليمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع آفاق الهدنة وإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن الأطراف اليمنية جميعها باتت تدرك أن لا حل عسكريّ في اليمن.

الحوثي يقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام

وفي الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، أن مليشيات الحوثي مسؤولة عن مقتل 240 مدنيًا وإصابة 655 جريحًا خلال عام.

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